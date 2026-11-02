Лера Кудрявцева бросила съемку из-за страшного приступа

Лера Кудрявцева рассказала об инциденте, который с ней случился прямо во время съемки. Буквально на глазах у нее раздулся и покраснел палец.

"Я впервые в жизни такое увидела. Пришла в студию, а палец раздулся на глазах, стал огромным, красным, выпирала вена. Потом он сдулся, но остался синяк большой. Я пришла в ужас, думала, что все, это тромбы. Это так страшно, как в фильме ужасов", - рассказала Лера Кудрявцева на шоу "Звезды сошлись".

Телеведущая призналась, что бросила съемку и обратилась за медицинской помощью. "Меня ждал уже хирург. Прошла КТ, МРТ, УЗИ, все обследования. Оказалось, ничего страшного нет. У меня диагностировали синдром Ахенбаха. Это ни от чего не зависит и совершенно не опасно для жизни", - поведала ведущая.

Она уточнила, что причина в слабых сосудах. "Это капиллярная история. Никак не лечить, врач сказал, что через три дня все пройдет. Слабые капилляры, слабые сосуды", - отметила Кудрявцева.

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