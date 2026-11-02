Выходка принца Гарри и Меган Маркл привела Карла III в ярость: "Лишить всех титулов!"

Герцог и герцогиня Сассекские довели Карла III до исступления. Король рассматривал крайние меры, чтобы утихомирить сына и невестку.

Скандал во дворце разгорелся после трёхдневной поездки Гарри и Меган в Нигерию в мае 2024 года. Однако известно об этом стало только сейчас. По информации RadarOnline, Карл III и принц Уильям обсуждали возможность лишения Гарри и Меган титулов герцога и герцогини Сассекских. Супруги отказались от обязанностей работающих членов королевской семьи в 2020 году, но отправились в африканскую страну и вели себя там как монаршие особы.

Источник из королевских кругов утверждает, что необычайно торжественный приём, оказанный Гарри и Меган в Нигерии, вызвал значительное раздражение в Букингемском дворце, особенно потому, что их мероприятия практически ничем не отличались от официального королевского визита.

"С самого момента прибытия Гарри и Меган вся поездка выглядела как традиционное королевское турне. Их встречали восторженные толпы, пышные приветственные церемонии, торжественные представления, а программа была тщательно организована и включала посещение школ, благотворительных организаций и общественных учреждений. К ним относились с тем вниманием и почтением, которые обычно оказывают старшим членам королевской семьи во время официальных визитов", — сообщил инсайдер.

По словам источника, очевидное сходство поездки в Нигерию с официальными королевскими мероприятиями ещё больше обострило отношения между Сассекскими и дворцом. Уильям был вне себя от ярости из-за того, что, по его мнению, Гарри и Меган представляли себя миру так, словно после их ухода из королевской семьи ничего не изменилось. Уильям убеждён, что необходимо провести чёткую границу между людьми, которые исполняют обязанности от имени Короны, и теми, кто решил строить независимую карьеру.

Карл III был не менее разгневан. Во дворце возникло ощущение, что если позволить подобным неофициальным поездкам в королевском стиле продолжаться без каких-либо возражений, это может вызвать путаницу относительно того, кто на самом деле представляет монархию. Беспокойство было связано не просто с одним визитом. Речь шла о создаваемом прецеденте и вероятности того, что Сассекские повторят нечто подобное в других странах.

"Возможность лишения титулов поднималась во время разговоров между Карлом III и Уильямом, оба были глубоко недовольны происходящим. С их точки зрения, Гарри и Меган не могут отказаться от обязанностей, связанных с королевской жизнью, и одновременно продолжать пользоваться статусом и признанием, которые даёт их положение. Но они также понимали, что лишение титулов стало бы чрезвычайно серьёзным шагом, способным спровоцировать очередное ожесточённое публичное противостояние", — пояснил источник.

Карл III и Уильям понимают, что любая попытка наказать супругов может в итоге привлечь к ним ещё больше внимания и вызвать дополнительное сочувствие. Это очень деликатная ситуация: если ничего не предпринимать, проблема может сохраниться, а решительные действия способны спровоцировать ещё более масштабный скандал.