В зоне спецоперации ожесточённые боевые действия идут в районе Краматорско-Славянской агломерации. Из-за нехватки живой силы радикалы вынуждены бросать на передовую операторов беспилотников. Проблемы с доставкой подкреплений у радикалов и на Сумском участке фронта. Там логистические маршруты ВСУ отслеживают российские расчёты БПЛА.

Завораживающая и смертельно опасная работа российского "Града" посреди ночи. Воздушная разведка поиск целей в селе Бариловка Сумской области и возле него вела круглосуточно. Оптика на беспилотниках позволяла выявлять позиции врага в темноте. Даже удобней было: тепловизоры точно фиксировали расположение укрепрайонов.

Ударными беспилотниками силы группировки войск "Север" проводили не только разведку. Поражали движущиеся цели: автомобили и пехоту противника в момент захода на позиции или передислокации. Впрочем, штурм населённого пункта осложнялся тем, что село находится в окружении лесов, в которых соответственно и находились главные оборонительные рубежи. Это была работа для артиллерии - для неё ещё не опавшая листва на деревьях, мешающая дронам, не проблема.

Если брать это направление, то после Бариловки до города Сумы осталось всего три села. Это если по дороге. Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

У каждого оператора FPV-дрона - свой сектор дежурства - это если находится в режиме свободной охоты. Самое главное - ликвидация путей снабжения и ротации противника. Особенно важно на таких ключевых направлениях, как, например, в Запорожской области, где идёт освобождения города Орехов. В нём наши штурмовики ведут уличные бои.

В районе Краматорска Славянской агломерации наши силы методично перепахивают украинские позиции. Вместе с ними личный состав, о нехватке которого говорит хотя бы вот этот факт. Окраины Дружковки. Линия окопов. Командование ВСУ вынуждено держит на них не пехоту, а операторов дронов. По сути, кинули ценных специалистов на передовую, заочно приговорив их к смерти.

В общей сложности потери противника - более тысячи человек. Такие данные объективного контроля приводит российское Минобороны.