Самолет врезался в землю под прямым углом в США: шокирующие кадры

В США камеры автомобильного регистратора запечатлели последние мгновения перед крушением частного самолета в штате Флорида. На видео потерявший управление бизнес-джет на огромной скорости врезается в землю практически под прямым углом, рядом с проезжей частью.

Вспыхивает пожар. На месте катастрофы - огромная воронка. Как сообщают местные СМИ, на борту судна находились 9 человек. Все они погибли. Известно, что борт следовал из города Остин на Багамы.

Вскоре после взлета экипаж доложил диспетчерам о турбулентности и обледенении. А спустя некоторое время воздушное судно стало стремительно терять высоту. Точные причины ЧП пока не называют, ведется расследование.