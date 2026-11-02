Собянин: Более 30 тыс. человек посетили фестиваль колледжей "Город профессий"

Свыше 30 тысяч школьников и взрослых посетили осенний фестиваль колледжей "Город профессий" в Москве. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Кибербезопасность, медицина, машиностроение, основы ресторанного дела и индустрии красоты - фестиваль позволил школьникам не только познакомиться с востребованными профессиями, но и попробовать себя в качестве того или иного специалиста, пообщаться с представителями предприятий и студентами колледжей.

Всего было организовано свыше 300 мероприятий. Мэр отметил: такой формат помогает ребятам лучше понять, что им действительно интересно, и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом.