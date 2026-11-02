В Москве прошел благотворительный фестиваль "Еще краше в танце"

В Москве прошёл благотворительный фестиваль в поддержку женщин с онкодиагнозом "Ещё краше в танце". Участницы - гости из 19 российских городов.

Команды подготовили творческие номера и прибыли в столицу, чтобы выступить на сцене. Яркие образы, интересные костюмы - организаторы отмечают: для каждой, кто борется с болезнью, такие встречи - это возможность поверить в себя, почувствовать поддержку и получить новые яркие эмоции и впечатления.

Фестиваль - одно из ключевых событий проекта "Лидерская школа #ловлюэмоции", получившего поддержку Фонда президентских грантов.