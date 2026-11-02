В госпитале ТОФ во Владивостоке нейрохирурги проводят сложнейшие операции

Это искусственный позвонок, отечественная разработка, он устанавливается вместо сломанного и с помощью специального механизма он раздвигается под нужный размер.

Этот титановый эндопротез позвоночника спасет пациента от сильнейших болей и сколиоза. Травму военнослужащий получил в зоне СВО во время взрыва. В результате его позвоночник перестал выполнять свою опорную функцию. Врачи уверяют: после операции у мужчины есть все шансы вернуться к полноценной жизни.

"После такой операции, если мы говорим о военном приказе, то человек будет "Б" годен к военной службе с незначительными ограничениями. То есть он не сможет служить в ВДВ, морской пехоте, на подводных лодках, но, например, в госпитале он может продолжать служить", - рассказал Вадим Ахмадуллин, врач ординатор нейрохирургического отделения 1477 военно-морского клинического ордена Пирогова госпиталя ТОФ.

Новое современное оборудование, которым оснастили военный госпиталь, помогает врачам сделать хирургическое вмешательство менее травматичным, а пациентам быстрее восстанавливаться.

"Значительно расширились возможности и объема нейрохирургической помощи, и пациенты страдают меньше", - отметил Виктор Маслихин, ординатор нейрохирургического отделения 1477 Военно-морского клинического ордена Пирогова госпиталя ТОФ, подполковник медицинской службы, заслуженный врач РФ.

В соседней операционной хирурги освобождают от рубцов тончайшие нервные волокна. Ювелирная работа. Сейчас хирурги проводят операцию на локтевом нерве. После ранения рука у пациента перестала двигаться. Нейрохирурги с помощью эндоскопической техники возвращают ей двигательные функции.

Операционное поле всего полтора - два сантиметра. Но с помощью камеры эндоскопа нерв виден на гораздо большем участке. Хирурги признаются: чем меньше разрез, тем сложнее работать. Но пациенты гораздо легче переносят такое малоинвазивное вмешательство.

"Ценой сложности хирургического вмешательства мы можем значительно снизить нагрузку на организм, меньше разрез, меньше послеоперационная боль, и быстрее реабилитировать пациентов, сделать так, чтобы они быстрее встали в строй и вернулись к полноценной жизни", - сообщил Роман Полькин, старший ординатор нейрохирургического отделения 1477 Военно-морского клинического ордена Пирогова госпиталя ТОФ.

После подобных операций пациенты восстанавливаются около года. Заметные улучшения видны уже через несколько месяцев.

"Мы всегда считали, что в окружных и главных флотских госпиталях высокотехнологичная помощь должна оказываться, и она оказывается на должном уровне, в некоторых случаях даже не хуже, чем в центральных лечебных учреждениях нашей страны", - отметил Валерий Шепелев, начальник нейрохирургического отделения 1477 Военно-морского клинического ордена Пирогова госпиталя ТОФ.

Большинство операций, которые военнослужащим раньше проводили только в центральных регионах страны, сегодня нейрохирурги делают и в госпитале во Владивостоке. Например, убирают инородные тела при огнестрельных ранениях головного мозга и даже могут заменить поврежденный нерв донорским.