Россиянка Серафима Фокина завоевала золото на юношеских Олимпийских играх в Дакаре

Информация об успехе наших спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Первое для российской сборной золото в столице Сенегала завоевала 17-летняя Серафима Фокина

Наша юниорка стала лучшей в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем. Её результат 59,81 секунды. Ближайшая соперница - атлетка из Румынии отстала ровно на полсекунды.

На церемонии награждения в честь россиянки звучал гимн и был поднят триколор. Отметим, впервые за четыре года наши спортсмены выступают на турнире под эгидой Международного олимпийского комитета с национальной символикой.