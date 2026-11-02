МИД: ЮНЕСКО игнорирует убийства российских журналистов

Ситуация с безопасностью журналистов продолжает неуклонно деградировать. Количество нападений и убийств сотрудников СМИ во время выполнения ими должностных обязанностей растет, и это устоявшаяся тенденция, заявили в МИД России.

Как отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства, медийное пространство за последние годы превратилось в полноценный театр военных действий. Цепляющиеся за былую гегемонию страны коллективного Запада всеми средствами пытаются подавить инакомыслие, журналисты в этой извращенной логике делятся на "своих" и "чужих". Репрессии Запада и его протеже на Украине, в Молдавии и Прибалтике против российских СМИ так и не получили должной реакции со стороны ЮНЕСКО, ОБСЕ и других профильных международных организаций, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заявление МИД приурочено к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. По данным Захаровой, за 13 лет с момента учреждения памятной даты от рук украинских боевиков погибли десятки талантливых российских журналистов. И большинство этих имен проигнорировано в только что опубликованном Докладе гендиректора ЮНЕСКО по безопасности журналистов за 2024-2025 годы.