Анастасия Волочкова разругалась с Николаевым, которого возила на Мальдивы: "Как тебе не стыдно?"

В жизни Анастасии Волочковой новая драма. Она в пух и прах разругалась со своим директором Максимом Николаевым.

А ведь еще в августе в отношениях балерины и ее менеджера царила полная идиллия: они вместе отдыхали на Мальдивах, снимались в обнимку и уверяли, что между ними лишь чистая нежная дружба.

Но после недавнего концерта Анастасии Волочковой в Краснодаре отношения дали трещину. Артистка публично обвинила Максима Николаева в предательстве. По словам балерины, тот забрал себе больше денег, чем полагалось.

"Я тебя на Мальдивы скатала? Скатала бесплатно. Ты там селфи делал, хвастался. Как тебе не стыдно?" - возмутилась Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Вот только Максим Николаев молчать не стал и выдал свою версию событий. Он объяснил, что причина конфликта не в деньгах, а в непредсказуемом поведении балерины.

"Анастасия Волочкова не стабильна: сегодня она летит в Краснодар, а завтра - нет, сегодня мы работаем, а завтра - нет... Моя ошибка, что никакие документы с ней не подписал. Было все на дружеской ноте", - сообщил Николаев.

Он подчеркнул, что забрал себе столько же денег, сколько и в предыдущий концерт Волочковой в Краснодаре. Причем, по его словам, это может подтвердить принимающая сторона.

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