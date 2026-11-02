Королева раскрыла подлый поступок Николаева: молчала много лет

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись 25 лет назад. Все это время певица хранила в тайне поступок композитора, который может навсегда изменить его положительный образ. После долгого молчания певица решила рассказать о Николаеве то, что никто не ожидал услышать.

Супруги были счастливы в браке. Николаев гордился молодой, красивой и талантливой женой. Больше десяти лет они прожили вместе. И лишь в последний год посыпались взаимные упреки. Поговаривали, что причиной разлада в семье стала измена Королевой со стриптизером Тарзаном. Сплетники шептались, что якобы Николаев застал любовника чуть ли не в их постели.

Королева же рассказывала, что это муж был ей неверен. По словам артистки, композитора приворожила другая женщина, поэтому он и ушел из семьи. А потом уже Наташа нашла утешение в объятиях Сергея Глушко.

Больше всех выбором дочери была недовольна Людмила Порывай. Она обожала Николаева и очень гордилась, что является тещей великого музыканта. К Тарзану поначалу у Порывай было прохладное отношение. По словам Королевой, это стало настоящим испытанием для нее.

Больше всего певицу удивило то, что ее мама знала о неприглядном поступке бывшего зятя, но все равно его поддерживала. Композитор в ходе развода был чересчур эмоционален и решил проучить неверную супругу. Николаев выставил Королеву из дома. Об этом певица молчала годами.

"Мое первое и последнее собственное жилье в Майами было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу", — призналась она