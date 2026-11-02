Фигуристка Лиза Туктамышева подорвала здоровье на таблетках для похудения: "У меня прекратился нормальный обмен веществ"

Елизавета Туктамышева считается звездой женского одиночного фигурного катания. В новом интервью спортсменка рассказала, чего ей это стоило.

Прославленная фигуристка призналась, что принимала препараты для контроля веса. Это сильно подорвало ее здоровье. "Я начала пить таблетки для похудения, слабительное. И вот с этого момента у меня прекратился нормальный обмен веществ. От этого я начала больше зависеть от этих таблеток и больше, получается, отекать, если их не принимать", - поведала спортсменка.

Причем она подчеркнула, что стала принимать препараты не по требованию тренеров. Елизавета узнала про эти таблетки от знакомых. Фигуристка отметила, что многие спортсмены прибегают к их помощи.

Однако это обманчивый и опасный путь, заявила фигуристка. По ее словам, таблетки очень коварны, потому что от них начинаешь зависеть и оказываешься их заложником.

"Понимаешь, что на следующий день ты уже опять набрала, потому что убрала не жир, не энергию, не калории, а просто воду согнал слабительным. И получилось так, что все процессы потихоньку нарушались. Это как замкнутый круг: тебе нужно пить эти таблетки, чтобы выглядеть нормально, но при этом они как бы тебя губят", - заключила Туктамышева в интервью Ирине Шихман*.

Напомним, сейчас фигуристке 29 лет. Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, бронзовым призером ЧЕ 2013 года. Кроме того, Елизавета Туктамышева серебряный призер командного ЧМ 2015 года и бронзовый призер 2019 года.

*Признана в России иностранным агентом.