ФСБ перехватила партию заминированных FPV-очков для БПЛА

Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами.

Украинские спецслужбы под "видом псевдопатриотов" намеревались передать их российским военным в зоне СВО под видом "гуманитарной помощи", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что детонация должна была произойти при включении FPV-очков, что привело бы к неминуемой гибели российских военных.

В настоящее время Организован розыск лиц, причастных к отправке заминированных очков.

Ранее сотрудники ФСБ задержали подростка по делу о подготовке теракта в Москве.