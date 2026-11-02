Полиция пресекла деятельность криминальной группы "Вася Грек"

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы злоумышленников, специализировавшейся на фишинговых атаках на российские и иностранные компании. Участники группы скрывались под псевдонимом "Вася Грек", они маскировали вредоносные программы под бухгалтерские документы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Специалистам МВД удалось обнаружить цифровой след группировки. Деятельность злоумышленников пресекли, при обысках изъяли компьютерную технику и средства связи.

По данным Волк, возбуждены уголовные дела по фактам кражи денежных средств и распространения вредоносных программ. Организатора криминальной схемы поместили под домашний арест, двое его сообщников – под подпиской о невыезде.