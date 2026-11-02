В России предложили запустить программу "Земский полицейский"

Программу "Земский полицейский" следует запустить и распространить на территории России по аналогии с уже действующими программами.

С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов. Он отметил, что во многих отдаленных и труднодоступных поселках в отдалённых нет полиции.

"Приехал человек, отработал, получил до двух миллионов рублей, навёл порядок, может быть, остался там жить. Вполне разумная логика", - передает его слова ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в России уже существуют и работают программы "Земский учитель", "Земский тренер" и "Земский работник культуры". О развитии отдаленных территорий нужно говорить в комплексе, подчеркнул Иванов.