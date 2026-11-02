Российские "Герани" поразили здание завода "Укрспецсвязь"

ВС России нанесли удары по тыловым районам украинской армии. Как сообщили в Минобороны, шторм в тылу врага устроили операторы ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".

Как уточнили в военном ведомстве, в результате атаки поражен склад вооружения ВСУ. Целями стали также логистический центр, который использовался для распределения военных грузов, и производственный цех завода "Укрспецсвязь", где выпускалась продукция военного и двойного назначения.

В Минобороны добавили, что на одном из железнодорожных перегонов уничтожен электровоз. Подчеркивается, что поражение этих объектов значительно снижает боевой потенциал украинской армии.