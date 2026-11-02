В Пентагоне назвали сроки новой военной кампании США против Ирана

Американский президент Дональд Трамп получит возможность отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану продолжительностью несколько часов, дней или недель. Варианты действий в отношении Тегерана на прошлой неделе представили хозяину Белого дома глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники в министерстве войны.

Если Трамп примет решение начать длительную военную кампанию, она будет направлена против оборонных систем Ирана. Целями станут также инфраструктура или возможные объекты ядерной программы.

По информации издания, Вашингтон также может продолжить морскую блокаду Ирана, сохраняя при этом угрозу возобновления боевых действий - либо же вовсе отказаться от дальнейших шагов. Главное - все варианты должны создать условия, при которых американский лидер сможет объявить о своей победе.