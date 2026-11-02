Сбой произошел у хостинг-провайдера Beget

Крупнейший в России хостинг-провайдер Beget сообщил о сбое в работе.

Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры, передает ТАСС.

В настоящий момент ведутся восстановительные работы, идет расследование произошедшего.

"Задействованы все ресурсы, разбираемся в причинах и делаем все возможное", - сообщили в компании.

Ранее интернет-пользователи в России начали жаловаться на отсутствие ответа сайта и сервера.

Хостинг-провайдер Beget работает с 2007 года. На его серверах размещены более 450 тысяч сайтов.