Заммэра Горбенко: "Лучезарный Ангел" стал заметным событием культурной жизни Москвы

В Москве стартовал Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел". Он проходит в столице уже в 13-й раз.

По словам заместителя мэра Москвы Александра Горбенко, за 20 лет фестиваль стал заметным событием культурной жизни столицы. Фестиваль знакомит зрителей с фильмами, в которых авторы обращаются к вопросам семьи, нравственного выбора, исторической памяти.

В этом году в конкурсную программу вошли 36 дебютных работ.

"Поддерживая такие проекты, Москва способствует развитию отечественного кинематографа и помогает зрителям открывать для себя новые фильмы и знакомиться с их создателями", - сказал Горбенко.