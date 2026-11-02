Овдовевшая Маргарита Симоньян отказалась снова выходить замуж: "Я всегда буду женой Тиграна"

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября 2025 года сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером состоялось 28 сентября 2025 года в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали его в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздавило ее.

С тех пор прошло больше года, но журналистка все равно продолжает свою жизнь строить вокруг покойного супруга. Она посвящает любимому мужу книги, фильмы, программы и фестивали. Ни одно публичное выступление журналистки не обходится без упоминания Кеосаяна. Журналистка не представляет себя с другим мужчиной.

"Я всегда буду женой Тиграна", - отрезала Маргарита в своем телеграм-канале в ответ на сообщение особо наблюдательной подписчицы, которая обратила внимание, что та продолжает носить обручальное кольцо.

Более того, журналистка уверена, что и Кеосаян не хотел бы, чтобы она обрела счастье с другим мужчиной. "Хотел бы Тигран, чтобы я еще раз полюбила? Это был бы номер, если бы Тигран этого захотел! Нет, Тигран бы этого точно не хотел. Он хотел бы, чтобы я была счастлива, чтобы вырастила наших детей. Но точно не хотел бы, чтобы я вышла замуж и привела им другого отца. Это совершенно точно! Тигран хотел бы, чтобы я помнила о нем всю жизнь, любила его всю жизнь и писала о нем книги", - категорично заявила Симоньян.

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