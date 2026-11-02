Полина Диброва отказалась воспитывать шестерых детей Романа Товстика: вот что она заявила

Суд на прошлой неделе установил место проживания несовершеннолетних детей Романа и Елены Товстик. Наследники бизнесмена останутся с ним. Елена была шокирована этим решением, она обвинила суд в жестокости и заявила, что у нее просто отобрали детей.

Как заверил Товстик, он ни в коем случае не будет препятствовать общению Елены с детьми, она сможет видеться с дочками и сыновьями в любое время, когда пожелает. Но жить они будут с отцом. У Романа пока нет своего жилья, он еще подыскивает подходящее. Пока бизнесмен живет в съемном особняке на Рублевке, неподалеку от дома Елены.

Там же уже год находится и Полина Диброва с сыновьями. После громкого судебного решения журналисты связались с обладательницей титула "Миссис Россия-2017" и поинтересовались, готова ли она воспитывать наследников Товстика.

"Я поддерживаю Романа, но воспитывать я буду своих детей. Роман воспитывает своих детей. Общих детей будем воспитывать вместе, если появятся. Для Ани, Алисы и Артема я друг. Как и Роман для мальчиков. У наших детей свои папа и мама", — отметила Полина.

Прокомментировала Диброва и заявление Елены о том, что у нее отобрали детей. По словам Полины, она не вмешивается в споры Романа и его бывшей жены

"Их дети – это их дети. Роман действует в интересах детей. Сейчас непростой период для нас. Роман сам не ожидал этот исход. Я люблю Романа и поддерживаю его, он волнуется и переживает. Прежде всего он хочет спокойствия для детей", — пояснила Диброва.