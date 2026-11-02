Полезно знать: Национальный проект "Новые материалы и химия"

Химия — это не только формулы и колбы. Это материалы, из которых сделано будущее!

Например, композиты. В них соединяют вещества с различными свойствами, чтобы получить новый материал с уникальными характеристиками, например, одновременно лёгкий и прочный. Крыло самолёта МС-21 сделано из углепластика, это помогает экономить топливо. А в космических спутниках каждый лишний килограмм особенно дорог, поэтому композиты здесь – незаменимы.

Создавать такие технологии помогает национальный проект "Новые материалы и химия". Уже разработаны 23 цепочки — своеобразные маршруты для производства важных материалов и компонентов, которые будут применяться в различных сферах.

А ещё для смелых проектов нужны профессионалы. Одна из задач – подготовка специалистов в области химии.

Вузы адаптируют программы под запросы промышленности. Создаются центры инженерных разработок, где над реальными задачами вместе работают студенты, аспиранты и опытные специалисты. Будущее здесь можно не только увидеть. Его можно создать. Попробуйте!