Клинтон раскрыл истинное отношение Трампа к Путину

Дональд Трамп восхищается Владимиром Путиным. Об отношении хозяина Белого дома к президенту России рассказал бывший американский лидер Билл Клинтон.

Как пишет издание Clash Report, президент США действительно восхищается российским лидером. Трамп восхищается также соперником Америки во многих сферах – лидером Китая. И даже, как заявил Клинтон, восхищение американского президента заслужил президент КНДР Ким Чен Ын.

Сам Дональд Трамп своих симпатий к лидерам некоторых государств не скрывает. Ранее президент США заявил, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.