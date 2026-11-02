Ковальчук отстранила Харламова от новорожденной дочки

Недавно Катерина Ковальчук и Гарик Харламов стали родителями. Воспитание ребенка не так легко дается артистам.

Так, в интервью Гере Иващенко Гарик Харламов признался, что потерял сон. "У меня нет ночей, честно. У Алисы Игоревны достаточно высокий тембр. Ее слышно через любые стены", - сообщил шоумен, который, как известно, обожает поспать.

Тем не менее, он как может помогает супруге, актрисе Катерине Ковальчук. Гарик Харламов меняет подгузники и даже успешно укладывает дочь. "Алиса Игоревна мгновенно засыпает на моих руках. Я как-то научился укачивать. Правда, с моей больной спиной... Но что не сделаешь ради дочери", - развел руками артист.

И все же больше времени проводит с ребенком именно Катерина Ковальчук. Чаще всего, по признанию Харламова, он от нее слышит слова: "Отойди, не мешай!".

Напомним, что слухи об интересном положении актрисы стали ходить еще с весны. В итоге Катерина Ковальчук родила Гарику Харламову дочь 10 сентября. Малышку назвали Алисой. Для актрисы это первый ребенок, а для юмориста - второй. У известного комика есть 12-летняя дочь Анастасия от бывшей жены, актрисы Кристины Асмус.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>