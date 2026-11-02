Шойгу заявил о вербовке тех, кто хочет уничтожить Россию изнутри

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил об активной вербовке людей, желающих уничтожить Россию изнутри.

По его словам Запад неоднократно предпринимал попытки порабощения России и захвата ее ресурсов военным путем, но каждый раз терпел неудачу, заявил он на открытии международной недели "Народы России". Теперь недоброжелатель хочет расшатать ситуацию изнутри.

"Идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри", - передает его слова ТАСС.

Шойгу призвал всех быть в едином строю и не дать агрессору осуществить свои планы.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Запад сосредоточился на поддержке несистемной оппозиции за рубежом.