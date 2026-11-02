ВС России поразили склады и цеха сборки дронов ВСУ

ВС России продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовала украинская армия, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в Харьковской области российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии. В Сумской области ВС России поразили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны.

Ударами авиации и беспилотников поражены также цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Целями российских ударов стали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 658 украинских дронов.