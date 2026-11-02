Путин провел встречу с главой Дагестана

Социально - экономическое развитие Дагестана Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле с главой республики Федором Щукиным. Вначале встречи президент поздравил собеседника с избранием на пост руководителя региона.

Глава государства обратил внимание на необходимость продолжать на постоянной основе работу по улучшению медобслуживания граждан. Владимир Путин отметил высокую рождаемость в регионе, но при этом в республике значительное число школьников вынуждено учиться во вторую и даже в третью смены. Вопрос требует безотлагательного решения, как и проблема нехватки мест в детских садах.

Президент также высказался об активной гражданской позиции жителей региона, подчеркнув мужество и самоотверженность дагестанских бойцов, которые блестяще проявляют себя в ходе СВО. Владимир Путин призвал Щукина оказывать всестороннюю помощь и поддержку военнослужащим и их родным.