В московском Манеже откроется выставка "Христианская традиция. Наши дни"

Несколько сотен работ лучших художников, иконописцев, ювелиров, скульпторов. Лекции, кинопоказы и творческие встречи. О насыщенной программе выставки, которая откроется в московском Манеже, рассказали сегодня на пресс-конференции.

Традиционные экспозиция и форум в этом году посвящены современной христианской культуре и её тесной связи с историей Отечества. В центре внимания и художественное осмысление непреходящих ценностей любви, семьи и милосердия. Выставка откроется в День народного единства - 4 ноября - и продлится до 8 декабря.

"Когда мы говорим о христианской традиции, мы, прежде всего, вспоминаем великих иконописцев, зодчих прошлого. И вместе с тем эта великая христианская традиция продолжает жить и развиваться на наших глазах. Я вот только что прошёл впервые по уже отчасти собранной экспозиции – ну, вы знаете, я не хочу делать "рекламную паузу", но на меня это произвело очень сильное впечатление", - отметил Тихон (Шевкунов), митрополит Симферопольский и Крымский, председатель Патриаршего совета по культуре.