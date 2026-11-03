Зачем праздновать Новый год: пять очевидных причин

Сегодня вторник, 3 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 58 дней.

Новый год – праздник, который мы всегда ждем. В это время проще мечтать и что-то менять. Ниже пять причин, почему это действительно так.

1. Ожидание чуда. Новый год переносит нас в детство, побуждает к ностальгии. Праздничные ритуалы разгружают психику – в такой момент проще впустить в себя веру в чудо.

2. Обновление и планирование. Новый год и День рождения считаются точками когнитивного перезапуска. Мозгу проще распрощаться с ненужным, поставить новые цели и создать новую точку отсчета.

3. Объединение. Семья, друзья – все собираются вместе, проводят приятно время. Все это делает Новый год поистине домашним праздником.

4. Подарки и еда. Приятные и вкусные дополнения к празднику повышают настроение, снижают тревогу.

5. Синхронная эйфория. Поздравления в соцсетях, праздничный контент - все это создает ощущение принадлежности к большой группе. Кроме того, новогодние каникулы – это время, когда никто не тревожит по работе, потому что, в отличие от отпуска, отдыхаешь не только ты один.