"Позорным образом": Анну Нетребко раскритиковали за выступление в Италии

Анна Нетребко успешно работает в лучших оперных театрах мира. Однако недавно артистка получила жесткий комментарий в ответ на свое выступление.

Отметим, что несколько лет назад Анна Нетребко покинула Россию и обосновалась в Австрии. В Вене артистка обзавелась шикарными апартаментами. Кроме того, у нее есть жилье в США. Певица много гастролирует, исполняя самые известные оперные партии. А в свободное время Нетребко путешествует, посещая с экскурсиями различные музеи и выставки.

Довольно часто артистка поет в Италии. Особенно певицу любят в "Ла Скала". "Независимо от того, как Анна Нетребко исполняет свои партии, сегодня она - единственная артистка, чьи выступления собирают аншлаги в театрах по всему миру", - отметил музыкальный критик, искусствовед Вадим Журавлев.

Однако он раскритиковал выступление Анны Нетребко. "В театре "Ла Скала" позорным образом исполняют "Реквием" Верди... Даже у нас мне не доводилось слышать столь ужасного Libera me. Поклонники отмечали, что Нетребко является выдающейся артисткой. Любопытно, могут ли те, кого считают "великими", позволять себе столь неподобающее пение?" - задал риторический вопрос специалист.

При этом он не уточнил, что не так с выступлением Анны Нетребко. А сама певица никак не отреагировала на выпад Журавлева.

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