От Камчатки до Калининграда: Новогодние традиции народов России

Сегодня среда, 4 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 57 дней.

Новый год в каждом регионе России отмечается со своим национальным колоритом, но едино одно – это всеми любимый праздник. Некоторые народы отмечают Новый год дважды – 1 января и в дату, согласно своим обычаям.

Новый год в Якутии – Ысыах – отмечают в день летнего солнцестояния. Якуты проводят обряды очищения и делают подношения духам природы.

Новый год в Бурятии – Сагаан Сар – начинается в феврале (определяется по лунному календарю). Праздник проводят в кругу семьи, готовят блюда из белых продуктов - молока, творога, сметаны.

Новый год в Мордовии – Роштувань куд – начинается 22 декабря и длится до самого Рождества. Люди пекут традиционные пироги, почитают предков и читают молитвы.

Новый год в Татарстане – Навруз – отмечается весной, но сегодня татары чаще отмечают этот праздник вместе со всей страной – в ночь с 31 декабря на 1 января. На стол подают национальные блюда - чак-чак, губадию и ураму. Подарки детям разносит Кыш-Бабай, а помогает ему внучка Кар-Казы.

Новый год на Кавказе сочетает общероссийские элементы праздника с национальными обычаями. Праздничный стол ломится от мясных блюд, пирогов и десертов. Огонь является центральным элементом праздника у всех народов СКФО.