56 дней до праздника: Почему мы грустим перед Новым годом

Сегодня четверг, 5 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 56 дней.

Грусть, усталость и эмоциональное выгорание перед Новым годом ощущается острее, чем перед любым другим праздником.

Невыполненные планы, несбывшиеся ожидания, переутомление, ощущение одиночества, социальное давление, нехватка солнца и сезонная хандра – все это заставляет чувствовать себя подавленно.

Важно понимать, что накануне Нового года радость и ощущение счастья вряд ли волшебным образом придут сами. Лучшее, что можно сделать – это просто отстать от себя и дать себе погрустить.

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