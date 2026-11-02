Спектакль с Лией Ахеджаковой отменили в Ташкенте: вот что произошло

В Ташкенте за несколько часов до начала был отменен спектакль с участием Лии Ахеджаковой. Народная артистка России должна была выйти на сцену Дворца "Туркистон", но организаторы сообщили, что мероприятие не состоится.

"К сожалению, спектакль "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой, запланированный на 1 ноября в 20:00 во Дворце "Туркистон", отменен по техническим причинам", — говорится в официальном заявлении.

Причиной отмены стала задержка доставки декораций. Груз просто не прибыл в Ташкент к назначенной дате. "К сожалению, подобрать новую дату для проведения спектакля не удалось", — отметили организаторы.

Зрители смогут сдать билеты и получить полный возврат их стоимости. Состоится ли когда-либо спектакль "Мой внук Вениамин" в Ташкенте, не известно.

Напомним, что премьера спектакля "Мой внук Вениамин" по пьесе иноагента Людмилы Улицкой* прошла в 2015 году. Ахеджакова играет в постановке главную роль. Драматург призналась, что создавала пьесу, представляя, что главную роль сыграет Лия Меджидовна, Улицкая* учитывала характер и темперамент актрисы.

Ахеджакова уволилась из театра "Современник" три года назад после грандиозного скандала. С репертуара был снят последний спектакль с участием народной артистки России в связи с возмущением зрителей из-за ее политических взглядов.

*включена в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента