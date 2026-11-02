Москвичей предупредили о заморозках в ночь на вторник

Синоптики предупредили о заморозках в Москве и области в ночь на вторник.

Ночная температура опустится до минус двух градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Дневная температура будет колебаться от плюс двух до плюс семи градусов.

Ночью прогнозируется облачная погода без осадков, местами опустится туман. "Вестям" в Гидрометцентре рассказали, что во второй половине недели возможен мокрый снег.