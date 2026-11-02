Собянин: Завод инновационной спецтехники открылся в "Технополисе Москва"

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" объявил об открытии высокотехнологичного завода на территории "Технополиса Москва". Там будут разрабатывать и выпускать коммунальную технику нового поколения на электрической тяге. Одна из разработок - подметально-вакуумная машина, которая подходит для уборки города в любое время года. А в будущем она может стать беспилотной.

В производственном цехе летят искры и пахнет машинным маслом. Непрерывная цепочка, где каждое звено дополняет друг друга. Механизм изготовления и сборки первых электрических вакуумных уборочных машин отработан до мелочей. При этом практически все детали собственного производства.

Трудно поверить, но уже к концу рабочего дня этот лист металла, пройдя через все производственные цеха, вернется сюда уже полноценной многофункциональной уборочной машиной. На этом заводе полный цикл производства - локализация 90% - от изготовления несущих элементов до установки лампочки в каждом фонаре и активации компьютерной программы. За 7 лет это предприятие выпустит больше полутора тысяч таких электроуборщиков для коммунальных служб.

И это не просто новый завод. Это подтверждение успешной реализации поручения президента России по обеспечению технологического суверенитета нашей страны.

"Основная разработка - инновационная подметально-вакуумная уборочная машина "ВКМ 2024Э" на электрической тяге. Она компактная, многофункциональная и манёвренная. Подходит для уборки городских улиц и парков в любое время года. Важно, что уровень её шума значительно ниже дизельных аналогов, что позволяет работать в жилых районах и в ночное время. На дорогах столицы уже работают около 360 самых современных в России электрических подметально-вакуумных машин", - сообщил Собянин.

"В России производятся все ключевые узлы, включая электродвигатели и проводные мосты. Поставщиками выступаю предприятия из разных регионов – от ЦФО до Поволжья и Урала. А в перспективе в технике планируют применять тяговые батареи Московского кластера электробатарей", - отметил Анатолий Гарбузов, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие "ЗИС" основано в 2024 году. Тогда же выпустили и первый образец – ВКМ 2024Э. За год предприятие способно производить более 300 таких уборщиков. В перспективе машину можно сделать беспилотной.

"Летом пылесос и поливомоечное оборудование работает. Зимой зимняя щётка, распределитель твёрдых реагентов работает", - пояснил Владимир Семёнов, генеральный директор завода "ЗИС".

80% производства автоматизировано. За работай следят операторы. Сотрудники также пишут для роботов программы, собирают конструкции для сварки, меняют оснастку. Но без человека всё равно не справиться. Некоторые детали вытачивают вручную. И специалисты завода делают сложные элементы настолько точно, что не каждой машине можно доверить такой процесс.

На производстве создано более 200 высокотехнологичных рабочих мест. И предприятие постоянно развивается.

"Всего в заготовительном цехе на сегодняшний день работает 40 сотрудников. Для того чтобы произвести один машинокомплект, будем говорить так, требуется один рабочий день восьмичасовой", - сообщил Степан Луконин, начальник заготовительного центра.

За этим производством стоит собственная инженерная школа. Именно здесь - в конструкторском бюро - разрабатывали ключевые технические решения, документацию и технологические процессы. Для обучения и повышения квалификации специалистов оборудован учебный класс, где можно моделировать производственные процессы и неисправности. Так сформировался не просто завод, а полноценный центр компетенций.