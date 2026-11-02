Более 100 тысяч пациентов получили помощь в Сурдологическом центре в Институте Свержевского

Лечить слух по-новому! Более 100 тысяч пациентов, в том числе 10 тысяч детей, получили помощь в Сурдологическом центре, который год назад открылся в Институте Свержевского. Здесь собран весь цикл помощи пациентам, которые испытывают трудности со слухом - от диагностики до протезирования, а также коррекции аппаратов. Новейшее оборудование позволяет врачам проводить весьма сложные исследования.

Специальный экран исключает возможность чтения по губам. Так с помощью речи и звуков музыкальных инструментов проверяется острота слуха. Результаты - на аудиограмме. У Полины в пять лет обнаружилась двусторонняя нейросенсорная тугоухость.

"Обнаружила, что ребенок не слышит, когда к ней обращаешься, особенно если она сидит спиной, она не слышит обращенной речи, вздрагивает. Потому что обнаруживает, что к ней подошли вплотную и что-то говорят", - рассказала Ольга Кулагина, мама Полины.

Девочку обследовали, и эту особенность скорректировали при помощи слухового аппарата. Сейчас Полине 14, она учится в обычной школе и общается со сверстниками.

Теперь все нужные ей специалисты находятся в одном месте. Год назад в Москве на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского открылся Сурдологический центр.

В Москве выстроена система раннего выявления нарушений слуха, и центр стал ключевым звеном - здесь есть все возможности для углублённой диагностики. В среднем патологии выявляют с пяти месяцев, и теперь помощь в одном месте можно получать на протяжении жизни.

"Между детским и взрослым сурдологическим отделением впервые ушла и географическая вот эта дистанция, и организационная. Появилась возможность работать над бесшовным переходом, потому что все дети должны вырасти и перейти во взрослую службу, чтобы был их переход на другие условия реабилитации", - отметила Евгения Цыганкова, главный внештатный специалист Москвы по сурдологии.

За год работы больше трех тысяч пациентов прошли расширенное вестибулометрическое тестирование в специальном вращающемся кресле, ведь слух и равновесие анатомически связаны. Пациенты - в специальных очках с камерами, которые фиксируют рефлекторные движения глаз.

Такие исследования впервые могут проходить даже дети. А еще в центре открылся дневной стационар сурдологического профиля - и теперь помощь можно получить без госпитализации.

Высокотехнологичное оборудование позволяет проводить даже самые сложные исследования и оперативные вмешательства. А значит - еще тысячи новорожденных смогут услышать голос матери, а взрослые - обрести связь с миром.