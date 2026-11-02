Звенигородский манеж приглашает увидеть шедевры Малевича

Малевич. Простые фигуры. В Звенигородском манеже открылась выставка, на которой представили знаменитый триптих художника-супрематиста.

Чёрный квадрат, Чёрный крест и Чёрный круг впервые покинули родные стены Русского музея, чтобы предстать перед публикой Московского региона. Это фундаментальные полотна Казимира Малевича, раскрывающие основанное им течение супрематизма не только как художественную, но ещё и философскую систему.

Чтобы понять её, посетителям рекомендуют задержаться у каждой работы хотя бы на 5 минут. Сам мастер жил недалеко от Звенигорода, так что появление его картин именно здесь неслучайно.

"Я очень надеюсь, что в стены этого музея придут те, кто умеет думать, умеет находить смыслы во многих, в том числе простых, но вместе с тем сложных вещах", - отметил Андрей Воробьёв, губернатор Московской области.