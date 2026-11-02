В Москве проходит театральный фестиваль "Новые люди"

Театральный фестиваль "Новые люди" проходит в столице по 15 ноября. В минувшую субботу состоялся кукольный спектакль "Домашние монстры". Его показал петербургский театр Karlsson Haus.

На сцене развивался сюжет о доме, в котором живут соседи с забавными привычками. Один из них всё время занимает ванную комнату и поёт там арии, другой проводит опыты на чердаке. А остальные постоянно пьют кофе. И хотя спектакль рассчитан на детскую аудиторию, он рассказывает о темах, которые будут интересны взрослым.