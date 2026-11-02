Как живут и чем питаются белки в Нескучном саду

Александра в Нескучном саду белки ждут и видимо, даже узнают. За пять лет он установил в парке шесть кормушек и разнообразил рацион питания пушистого семейства

Возможно, именно благодаря Александру и таким, как он, количество белок в Нескучном саду в этом году резко увеличилось. Сейчас их численность превышает природную норму в 20 раз. Жители окрестных домов и посетители парка Горького не скупятся на угощения. И у белок появляются запасы. Так что о голодной зиме им можно не беспокоиться, зимовка обещает быть сытой. Однако у того, что этих грызунов здесь стало слишком много, есть и обратная сторона.

Превышение численности хвостатых обитателей может навредить и человеку. Белка - потенциальный переносчик опасных инфекций, и при росте популяции риск развития заболеваний у вида начинает расти. Поэтому начинать подкормку белок следует в одно конкретно время: с наступлением холодов. В сильные морозы помощь человека вполне оправдана. А вот в период солнечных и теплых дней белка вполне может самостоятельно добывать пропитание.

"Какая-то определенная территория может прокормить определенное количество животных какого-то вида и это находится в равновесии, их может численность увеличиться, потом корма станет меньше, численность упадет и так далее, это динамический процесс", - пояснила Анна Герасимова, биолог.

Пища белкам требуется определенная. Семечки тыквы и подсолнечника, а также сухофрукты станут отличным дополнением для их рациона. Так же, как и орехи - но они должны быть нечищеными, со скорлупой, чтобы грызуны стачивали о них свои зубы, как и происходит в дикой природе. И, конечно, орехи не должны быть жареными или солеными - такие вообще могут убить зверьков.