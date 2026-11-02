"Убитая" квартира Ксении Качалиной оказалась никому не нужна

Скоро будет год как не стало актрисы Ксении Качалиной. Все это время ее квартира, которая оценивается в 60 миллионов рублей, стоит бесхозной.

Эта недвижимость досталась актрисе в 2004 году после развода с Михаилом Ефремовым. Когда Ксения Качалина умерла, квартира должна была перейти их общей дочери Анне-Марии.

Однако с момента смерти актрисы прошел уже почти год, а наследница так и не обратилась к нотариусу. Полугодовой срок, отведенный законом на принятие наследства, истек в начале июня, и теперь квартира рискует получить статус выморочного имущества, передает SHOT.

Говорят, недвижимость напрочь "убита". То есть от прежней обстановки внутри квартиры Ксении Качалиной практически ничего не осталось: голые стены без обоев и пустые комнаты. При этом задолженности по коммунальным услугам нет — за прошедший год на них ушло около 180 тысяч рублей, и, что интересно, эти счета оплачивает Михаил Ефремов.

Напомним, Ксения Качалина скончалась в центре Москвы в конце ноября 2025 года. Бывшей жене Михаила Ефремова было 54 года. Больше недели артистка пролежала в своей квартире, но никто не заметил ее исчезновение.

Тело Качалиной обнаружил Ефремов. Он приехал навестить бывшую жену, как делал это довольно часто после освобождения из колонии. Дверь в квартиру актеру никто не открыл, тогда он забил тревогу. Вскрыв замки квартиры, Михаил увидел, что Ксения лежит без признаков жизни.

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