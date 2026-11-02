В Кремле высказались о перспективах трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС

В Кремле пока прорабатывают программу пребывания президента России Владимира Путина в китайском Шэньчжэне. Все еще в стадии подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона находится в контакте с организаторами саммита АТЭС. Что касается возможной встречи на высшем уровне Россия-США-КНР на полях форума в Шэньчжэне, то конкретики по этому вопросу пока нет, сказал Песков.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял о возможности своей встречи на полях саммита с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает "Интерфакс".