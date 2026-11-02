ФСБ призвала волонтеров проверять гуманитарную помощь

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, которую планировали украинские спецслужбы. Под видом гуманитарной помощи противник пытался провезти самодельные бомбы в зону СВО. Взрывчатку спрятали в FPV-очках для управления беспилотниками.

На этих кадрах финальный этап контрдиверсионной операции ФСБ. На бронированном грузовике привозят небольшую посылку. Её сначала пропускают через рентген-аппарат. Эксперт даёт предварительное заключение: внутри может находиться взрывчатка. При помощи робота-манипулятора достают опасный предмет. Это запечатанная, казалось бы, заводским способом коробка с очками для управления FPV дронами.

Изначально эти очки получили по почте волонтёры. Бойцы из зоны СВО подтвердили, что они действительно нужны. Поэтому посылку переправили на фронт.

Специалисты очки вскрыли и действительно обнаружили взрывчатку в кулере охлаждения. Она должна была сдетонировать, когда устройство заработало. Масса небольшая, но её хватило бы для убийства нашего бойца.

Сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию в разных регионах России, чтобы найти аналогичные посылки. Выяснилось, что случай в Волгоградской области не единичный. Наши спецслужбы просят волонтёров быть крайне внимательными. Отмечают, что люди, которые отправляют такие посылки, прикладывают максимальные усилия, чтобы не быть идентифицированными.

Диверсии и теракты - один из принципов работы украинских спецслужб. Одно из громких дел - это когда с Украины через ряд европейских стран в Россию пытались ввести 27 икон со спрятанными в них готовыми к применению бомбами. Общая масса взрывчатки тогда составила более 70 килограммов.

Телефонные мошенники вводили в заблуждение доверчивых россиян. Те получали взрывные устройства в шахматных досках, в иконах, портативных музыкальных колонках. Становились, по сути, живыми бомбами. Если бы не наши спецслужбы, погибли сами и люди вокруг. А вот партии парфюмерных наборов и даже электрических стелек предназначались именно российским бойцам в зоне СВО. Все с начинкой в виде взрывчатки исключительно западного производства.