В Кремле не исключили перегруппировки ВСУ во время перемирия в Алешках

В Кремле не исключают, что Вооруженные силы Украины могли использовать прекращение огня в Алешках для перегруппировки. Это обычная практика в подобных ситуациях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявления украинской стороны. В Киеве утверждают, что ВС России воспользовались паузой в боевых действиях для укрепления своих позиций.

По словам Пескова, в таких ситуациях это обычная практика. Так что с большой долей уверенности можно предположить, что украинские вооруженные силы использовали этот период для соответствующей перегруппировки. За конкретными деталями представитель Кремля посоветовал обращаться в Минобороны, передает РИА Новости.