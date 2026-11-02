Ракова: Часть соцучреждений Москвы перейдет на особый график работы 4 ноября

Часть социальных учреждений Москвы в День народного единства будет работать по особому графику. Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, взрослые и детские поликлиники перейдут на сокращенный график — они будут работать до 16 и 15 часов соответственно.

Молочно-раздаточные пункты сохранят обычный график, а женские консультации и центры женского здоровья, имеющие 10 и более участков, будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00.

Травмпункты будут работать с 08:00 до 22:00, а круглосуточные сохранят свой график. Центры "Моя работа", "Моя карьера", центр "Профессии будущего", центры московского долголетия и другие работать не будут.