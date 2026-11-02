Актриса Глафира Тарханова: "Я решила не худеть!"

Глафира Тарханова считается одной из самых красивых отечественных актрис. Причем ее любят не только за внешность, но и за естественность.

Так, после рождения пятого ребенка, дочери Лукерьи, Глафира Тарханова не повела себя, как большинство представителей шоу-бизнеса, побежав в спортивный зал скидывать лишние килограммы, а начала заниматься собой постепенно.

Более того, она отказалась избавляться от ненужных килограммов, посчитав, что так будет лучше для новой роли. Дело в том, что актриса приняла участие в съемках сериала "Жизнь заново". Глафира Тарханова исполнила роль матери главного героя.

"Я решила не худеть для этой роли! На момент начала съемок я была в пышных формах после родов и подумала, что в данном случае это даже пойдет героине на пользу. Мне хотелось, чтобы моя героиня выглядела живой и естественной, а не идеально собранной женщиной", - рассказала актриса.

Жизнь у Тархановой насыщенная: она не только снимается в кино, но еще гастролирует, играет в театре и занимается пятью детьми. По мнению артистки, самое главное - наладить график работы и учебы. "Нужно все заранее продумать и выстроить так, чтобы дети были заняты своими делами, а я могла спокойно работать. Конечно, не всегда все идет идеально, но мы справляемся", - отметила Глафира.

А чтобы не погрязнуть в быте и работе, актриса старается уделять время мужу, актеру Алексею Фаддееву. "Мне кажется очень важным, чтобы у мужа и жены оставалось время друг для друга. Даже при всей ежедневной суете, проблемах и огромном количестве задач нужно иногда остановиться, побыть вдвоем, поговорить, уделить внимание друг другу, ведь семья — это не только дети, но и отношения между двумя взрослыми, с которых все когда-то начиналось", - поведала Тарханова lady.mail.ru.

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