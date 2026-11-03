Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Перед завтрашним выходным решите, какое дело действительно нельзя оставить до четверга. Не превращайте короткий рабочий день в соревнование с часами. Остальное подождет.

Тельцы

Не покупайте подарок, чтобы загладить обиду. Сначала извинитесь перед близким. Венера ретроградна: полезно разобраться в старых разногласиях. Разговор важнее стоимости подарка.

Близнецы

Меркурий ретрограден. Перечитайте сообщение перед отправкой, особенно если пишете в спешке. Пропущенное слово может изменить смысл. С личными признаниями тоже не торопитесь.

Раки

Заранее спросите домашних, как они хотят провести завтрашний праздник. Сегодня есть время договориться, чтобы никто не чувствовал себя забытым.

Львы

Не обещайте друзьям праздник, который придется устраивать в одиночку. Разделите подготовку на всех. Останутся силы и на само общение.

Девы

Сегодня Луна переходит в ваш знак. Разберитесь с накопившимися мелкими делами. Начните с самого короткого. Первый результат поможет взяться за остальные задачи.

Весы

Чужой резкий тон не обязывает вас отвечать так же резко. Предложите вернуться к разговору позже. Спокойствие сбережет вам немало сил.

Скорпионы

Не пересказывайте знакомым историю, которую вам доверили по секрету. Человек может пожалеть об откровенности, узнав себя в чужом разговоре.

Стрельцы

Оставьте в завтрашних планах время, которым сможете распорядиться по настроению. Не занимайте весь день встречами. Возможность никуда не спешить тоже приятна.

Козероги

Не исправляйте чужую работу молча. Объясните коллеге, где заметили ошибку. В следующий раз он справится сам. Не придётся переделывать за двоих.

Водолеи

Если семейная традиция вас утомляет, предложите близким другой способ отметить праздник. Объясните, что хочется изменить. Вместе будет легче придумать что-нибудь интересное.

Рыбы

Не ждите особого повода, чтобы поблагодарить человека за недавнюю помощь. Скажите, чем именно он вас выручил. Такие слова всегда приятно услышать.