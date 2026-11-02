Зеленский решил шантажировать Трампа ударами по российским НПЗ

ВСУ могут прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы – но при определенных условиях. Их продиктовал президенту США Дональду Трампу украинский лидер Владимир Зеленский.

Как заявил глава киевского режима в интервью телеканалу Fox News, Киев прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставки Украине ракет Patriot.

"Дайте Patriot на месяц, если хотите, чтобы мы не били месяц по НПЗ", — приводит слова Зеленского издание "Страна.ua".

Ранее Трамп заявил, что Киеву незачем бить по российским заводам. Американский лидер призвал ВСУ прекратить удары в одностороннем порядке.