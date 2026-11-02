Была ли у Сергея Соседова тайная семья: заговорила подруга критика

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри. Причиной смерти 58-летнего журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

После погребения на погосте появилась таинственная девушка, на руках она держала ребенка. Журналисты попытались с ней заговорить, но незнакомка попросила не задавать ей вопросов. Кто эта девушка, узнать не удалось. Но вскоре на могиле музыкального критика появился свежий венок. "От Анны и Феденьки", — было написано на черной ленте, украшающей композицию. Журналисты предположили, что цветы на могилу принесла та самая девушка с похорон.

С тех пор появился слух, что у Сергея была тайная семья. Эту информацию прокомментировала подруга Соседова Ольга Зарубина. В беседе с Woman.ru она подчеркивает, что музыкальный критик был не из тех, кто прячет настолько яркое событие, как рождение ребенка.

"Я поэтому не верю в тайную жену с ребенком. Это же хайп! Все хотят узнать, что же случилось с Сережей, читают про него, заходят по ссылкам. И пока одни ищут информацию, другие пользуются, пиарятся. Я не верю в это! Он был не тот человек, который бы все скрывал", — высказалась Ольга.