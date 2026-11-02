Киев судорожно готовится к массированной атаке ВС России на энергосистему Украины

Россия готовит массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины в ближайшие 48 часов. Панические сообщения появились в украинских мониторинговых ресурсах. Заявляют о переброске российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и об угрозе одновременного пуска более 70 крылатых ракет Х-101.

В Киеве не исключают синхронного применения баллистических комплексов "Искандер-М", гиперзвуковых "Цирконов" и ракет KN-23. Основной целью атаки украинская сторона называет уцелевшие энергетические узлы и ключевую железнодорожную логистику.

Местные службы предупреждают об угрозе поражения объектов в западных областях – в частности, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. К ударам готовят Киев и область, а также Днепропетровский, Полтавский, Житомирский и Черкасский регионы. Опасениями стали делиться после отказа Зеленского прекратить атаки российских НПЗ. Кроме того, Минобороны России накануне написало в "Максе", что не намерено жалеть ни снарядов, ни противника.