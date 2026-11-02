"Он становится монстром": Лариса Долина честно высказалась о Сергее Лазареве

Лариса Долина высказалась о коллегах по шоу-бизнесу. В частности, известная певица не оставила без внимания Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева.

Знаменитая исполнительница убеждена, что в шоу-бизнесе есть дружба, но оговорилась, что она "не присутствует постоянно". Тем не менее, Лариса Долина не смогла пропустить презентацию нового клипа Филиппа Киркорова, потому что, по признанию артистки, очень его любит и "все, что он делает".

"Вот у меня лично такое отношение, что у нас не может быть друг к другу ни зависти, ничего. Потому что у каждого из нас свое место. Каждый занял свою нишу", - рассуждает певица.

Она отметила, что рада за Сергея Лазарева, который собрал пять аншлагов в Live Arena. "Я, правда, за него искренне радуюсь, за артистов, за своих коллег, которые так работают, делают такие шоу. Это очень дорогого стоит. Во-первых, публика это чувствует. Она чувствует любовь артиста и видит, как человек меняется с годами. И как он становится монстром на сцене. Вот Сережа умеет завоевать зал, так же, как Филипп", - сообщила Лариса Долина Teleprogramma.org.

Певица не видит ничего в плохого, если артист меняет образ, но исполняет прежние песни. Наоборот, она поддерживает перемены. "Если публика этого артиста любит, она любит его любого. Как бы он не менялся. Эта любовь не проходит. Это навсегда. Поэтому человеку, а тем более артисту можно меняться... Нельзя оставаться на месте, надо постоянно меняться, чтобы публику удивлять в хорошем смысле слова", - заключила певица.

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